Un video probaría uno de los abusos de Kevin Spacey

En ese entonces, Little les contó a otras personas lo que le había ocurrido con el dos veces ganador del premio Oscar, pero no lo denunció. Años después explicó que no lo hizo porque se sentía avergonzado.

En tanto, los abogados del ex House of Cards pidieron permiso para que el actor no asista a su instrucción de cargos en el Tribunal de Distrito de Nantucket el 7 de enero. La razón no fue revelada. El fiscal pidió que el juez rechace la solicitud pero el magistrado no se expidió.