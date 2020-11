Un viejo amor saluda de lejos a Carmen Barbieri

"Él venía al teatro. No era el Guillermo Francella de hoy, que es una estrella total, que admiro y quiero mucho. Y respeto a su familia. Él hacía teatro off y tenía una inmobiliaria con su hermano. Y empezamos a salir. Pasó tanto tiempo que no tengo nada para contar. Éramos muy jóvenes y salimos un tiempo. un año y medio. Fuimos novios y ahora me saluda de lejos", dijo a Canal 9 Carmen Barbieri.