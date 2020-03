Un viernes atípico: cómo vive Neuquén el primer día de cuarentena

“Parece mentira que fuera viernes”, reconoce Andrés, un despensero que quedó sorprendido por las primeras postales urbanas que enfrentó cuando salió a la calle para dirigirse a su pequeño comercio que tiene en la zona Centro Oeste, el único sustento para mantener a su familia. “No me queda otra; pero igual tomo las medidas de prevención”, asegura.

Los pequeños comerciantes quedaron en la primera línea bajo fuego. No tienen muchas opciones más que abrir sus locales y rogar que lleguen clientes, aunque sean pocos. Los que trabajan en el rubro alimentario tienen más ventajas que otros porque la mayoría sale a hacer las compras de primera necesidad y no todos quieren concurrir a los supermercados.

Pero también están los que buscan más variedad y precios en las grandes superficies comerciales. En la zona del Bajo, casi en el límite que marca la Multitrocha, un grupo de clientes aguarda en la vereda de un hipermercado el turno para poder entrar. No es que el local esté repleto, pero se restringe el acceso para evitar el amontonamiento.

centro-vacio.jpg

“Vine temprano porque seguro que después se llena”, asegura María, una mujer de mediana edad que vive en el barrio Villa María y que vive a pocas cuadras. Asegura que vino caminando porque está cerca, pero que después de las compras cumplirá con el aislamiento. “Creo que no estábamos conscientes de lo que pasaba hasta que empezamos a ver lo de Italia y España”, reconoce.

A medida que avanza la mañana el movimiento en la capital neuquina crece, pero de a poco. Los colectivos circulan sin la cantidad de pasajeros que llevan habitualmente. Las calles, más allá de algunos autos y un puñado de peatones, permanecen casi vacías.

Sólo en la zona de los puentes que unen a las ciudades de Neuquén y Río Negro se aprecia una considerable circulación de vehículos. Por momentos se forman largas filas que avanzan casi a paso de hombre debido a los controles que realiza la Policía y Gendarmería Nacional a uno y otro lado. A cada conductor, los efectivos le explican que el tránsito está restringido y que sólo tienen que salir a la calle por alguna necesidad importante.

centro-vacio-2.jpg El centro de Neuquén durante la cuarentena por coronavirus.

La circulación llega a tener un pico máximo en horas del mediodía, donde muchos salen a hacer las compras en los almacenes de barrio y otros en los supermercados.

“Me parece que esta vez el aislamiento se está cumpliendo”, opina Héctor, un hombre joven que está a punto de entrar en un supermercado ubicado en Avenida del Trabajador. “Vine porque necesito algunas cosas que los mercaditos del barrio no tienen; pero una vez que haga las compras me quedo en casa todo el día con mi mujer y mis hijos”, asegura. Lo mismo opina Sergio, otro vecino de la zona que llegó para comprar algunos productos de limpieza. “Ya se que no voy a conseguir alcohol en ninguna de las formas, pero al menos voy a comprar desinfectantes para mantener la casa limpia”, indica.

Los controles policiales y de gendarmería seguirán durante toda la jornada, recordando a los neuquinos la necesidad de quedarse en sus casas cumpliendo la cuarentena.

