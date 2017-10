Una actriz acusó a George Bush padre de tocarle la cola

“Cuando tuve la oportunidad de conocer a George H. W. Bush, me atacó sexualmente cuando estaba posando para una foto. No me estrechó la mano. Me tocó desde atrás en su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush al lado. Me dijo un chiste sucio”, aseguró Heather Lind, quien usó la etiqueta #MeToo para unirse a la campaña viral contra el acoso sexual. El encuentro ocurrió cuando estaba promocionando la serie Turn: Washington’s Spies, de la productora AMC.

En el mensaje, publicado en su cuenta de Instagram y luego borrado, aseguró que la cónyuge de Bush vio la situación, mientras que un guardia de seguridad la culpó por acercarse mucho al republicano. Un vocero del ex mandatario respondió al Daily Mail por la polémica y aseguró: “El presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría intencionalmente angustia a alguien, y se disculpa sinceramente si su intento de humor ofendió a la señorita Lind”. La actriz tenía 30 años cuando ocurrió el encuentro, mientras que Bush tenía 89. “Lo que me consuela es que yo también puedo usar mi poder, que realmente no es tan diferente al de un presidente. Puedo generar cambio positivo. Puedo, de hecho, ayudar a la gente”, agregó Lind.