Ya desde los días previos, desde los pasos fronterizos de Neuquén confirmaron que no hubo mayores demoras para cruzar a Chile y que la gran oleada de gente que se había previsto no fue tal. Incluso en Pino Hachado, señalado como el cruce que iba a estar más complicado, las cabinas de trámites de las aduanas de Argentina y Chile no tuvieron más trabajo que el habitual.

En la ciudad de Temuco, la visita del Papa se sintió en las calles por la gran cantidad de fieles que arribaron desde el sur de Chile y los cientos de vendedores ambulantes que llegaron a aprovechar el evento para ganar unos pesos extra. Por aquí y por allá se veían colectivos con contingentes de comunidades católicas y la mayoría tenía patente chilena.

Una vez en el aeródromo, se comprobó que los argentinos eran pocos. Cuando desde los parlantes los mencionaban para que saludaran, la respuesta era de algunos grupos desparramados entre la multitud. De los que cruzaron para ver a Francisco, había una buena cantidad de fieles que viajaron desde provincia de Buenos Aires y Capital Federal. También tuvo cierta presencia la delegación de neuquinos y de otras provincias patagónicas.

