Una argentina salvó a un niño que se ahogaba

Tras imponerse ante las potentes olas, que “arrastraban con mucha fuerza”, Macarena alcanzó al pequeño:: “Con el nene en brazos, empiezo a tranquilizarlo y miré a la playa, donde no había nadie, el 112 no había llegado. Me mira y me dice ‘pensé que no me ibas a sacar porque soy negro’. Si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad. Y yo le dije ‘sos hermoso, vine a sacarte’ pero sabía que había pocas posibilidades”. En ese instante la argentina y el niño, de origen senegalés, debieron aferraarse a una boya durante 20 minutos hasta que apareció un barco del puerto español.