Una catarata: la escuela que se llovió por filtraciones en todo el edificio

Los miembros de la comunidad educativa de la Escuela 149 de Huaraco, próxima a Andacollo, se sienten abandonados. Este miércoles los alumnos no tendrán clases porque ayer las filtraciones desnudaron las falencias del precario edificio , tras las primeras lluvias intensas que cayeron en el norte neuquino.

Tal como lo anunció el pronóstico, llovió de forma intensa en la zona cordillerana y se esperan más lluvias para los próximos días. Pero los 30 alumnos de la zona rural que concurren a la Escuela 149, cerca a la Ruta 39, tienen una escuela en construcción que no se terminó y un establecimiento que no está en condiciones.

Los alumnos tienen jornada extendida hasta las 16, pero debido a las filtraciones de ayer debieron ser retirados por sus familiares a las 13. “Prácticamente estaba lloviendo más adentro que afuera. Las aulas estaban con baldes por las goteras que caían del techo”, señaló la mamá.

Desde fines del 2022 se encuentra en obra el nuevo edificio de la escuela. Según datos de la provincia, se trata de una inversión de 104.950.499 pesos. Está planificado una nueva infraestructura educativa que contará con 550 metros cuadrados, dos aulas comunes, aula taller, salón de usos múltiples (SUM) y playón deportivo.

La mamá sostuvo que, si bien se está levantando la escuela nueva, “ahora está en veremos. Siempre esperan y con este tiempo ya no se puede seguir trabajando, entonces queda la construcción parada”.

Dijo que la comunidad educativa tiene la esperanza que la finalicen para fin de año “porque la escuelita francamente para un año más no da”.

Los chicos no asistirán a clases esta jornada porque desde el municipio se comprometieron a reparar las goteras, aunque la mamá observó que “no deja de ser algo que no es seguro” porque generalmente no hay ninguna inspección posterior de Mantenimiento Escolar ni de ningún organismo.

“A mi entender, el Gobierno tiene las instituciones educativas abandonadas. No fue la única escuela en la que ayer se vieron estas falencias. El jardín 40 de Andacollo, que es nuevo, ya tiene goteras. No es seguro”, sostuvo Vázquez.

La mujer aseguró que la calefacción funciona gracias a los padres, quienes se encargaron de pagarle a un gasista matriculado para corroborar que esté en condiciones. “Hicimos notas para que mandaran un gasista matriculado y no querían pagar uno. Los papás pagamos uno matriculado, mandaron uno que no era matriculado ni de primera ni de segunda para que verificara que esté en condiciones, pasó en Huaraco y en la escuela de Villa Vista”, aseveró la mamá, quien agregó que saben que le corresponde al Gobierno, pero por la seguridad de sus hijos tomaron esa iniciativa.

“Eso que pasó ayer con la lluvia fue terrible porque corren riesgo todos. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que se termine la escuela nueva porque esa escuelita no da más. Somos una comunidad educativa muy unida, entre padres, maestros y directivos. Estamos pensando en hacer una marcha para visibilizar nuestro reclamo”, insistió.