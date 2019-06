Pero las horas pasaban y la luz no regresaba. El poco frío de la heladera comenzaba a diluirse al igual que las esperanzas de algunos panaderos que no podían elaborar sus productos -en varios casos deberían descartar masa lista al no poder cocinarla- por la falta de energía eléctrica. Los carniceros, expectantes en las ventas de última hora por el día del Padre, se veían complicados por algunos cortes en los que la sierra sin fin era protagonista ineludible.

Los comerciantes que no tenían generadores eléctricos, en su mayoría, se vieron perjudicados por el apagón generalizado. A media mañana, los neuquinos por LU5 ya conocían que el corte afectaba no sólo a su cuadra y a su ciudad sino a todo el país.

Muchos que debían viajar a otro punto de la ciudad o al interior de la provincia fueron a las estaciones de servicio a cargar combustible pero no todas estaban en condiciones de despachar nafta y/o gasoil.

Al respecto este domingo por la tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, dijo que "evidentemente hay costos pero aún no lo hemos calculado" al referirse al impacto económico que tiene el apagón.

El tránsito fue otro tema preocupante durante el domingo. El movimiento de los vehículos sobre la Ruta Nacional 22 y las calles que la cruzan fue intenso. La falta de energía dejó los semáforos inutilizados por lo que la imprudencia y el respeto de los pasos y las normas de tránsito se combinaron de acuerdo al gusto de cada conductor.

Algunos restaurantes, que tenían preparado su almuerzo especial por el día del Padre, también se vieron afectados. Con las reservas ya establecidas desde hace un par de días debieron hacer malabares para atender a los clientes. ¿Bebidas frías? Complicado.

En los edificios a media mañana se comenzó a notar la falta de agua potable, en tanto que muchos no pudieron salir de los mismos al desactivarse las llaves electrónicas por la falta de energía.

El diálogo cara a cara, los juegos de mesa y consultas al celular mientras la batería aguantó o la red de 4G soportó fueron las alternativas para este domingo distinto.

