Una docente abusó y acosó a un estudiante de 15 años

"Un día antes del entrenamiento, estábamos jugando a pelear cuando las cosas tomaron un giro y nos besamos. Fue inesperado para mí. Después de esto, íbamos a entrenar temprano para poder hacer cosas más sexuales. Durante las vacaciones de verano, fuimos a la casa de un amigo, esta fue la primera vez que tuvimos relaciones sexuales. Sentí que quería huir, no estaba listo, era la primera vez que estaba desnudo frente a otra persona. Me sentí sucio, sentí que me habían quitado la inocencia", contó la víctima, que no puede ser nombrada por razones legales, en la audiencia.

Mientras el estudiante masculino estaba deprimido porque no podía hablar con nadie, Mcrobbie intensificó la relación e incluso planeaba el futuro de los dos. Meses más tarde, el adolescente intentó romper pero la docente se derrumbó y amenazó con suicidarse si terminaban. De hecho, los investigadores evidenciaron que la muchacha se cortó los brazos para aquel entonces.

"Después, Fay se enteró de mi nueva novia y se volvió loca. Hizo que su misión fuera separarnos. En ese momento, habría hecho cualquier cosa para alejarla de mí, incluso consideré la mutilación genital, pensé que si no tuviera nada allí para interesarla; entonces, podría dejarme en paz", relató la estudiante, que ahora tiene 22 años.

En su fallo, el juez Paul Dugdale sostuvo: "No solo estabas actuando en abuso de confianza, te estabas comportando de una manera controladora y coercitiva hacia él. Le causaste mucho daño. He tenido en cuenta todo lo que leí sobre tu salud mental pero me temo que no es una excusa". Así, la condenó a dos años y cuatro meses de prisión, y estará sujeta a una Orden de prevención de daños sexuales durante 10 años.