Una escritora afirma que la violó Trump

Carroll escribió que Trump la atacó en un vestidor de la tienda después de que le pidiera consejo sobre un regalo para comprar a una amiga. Seleccionó un “traje transparente de encaje de color lila gris” y le pidió que lo modelara para él. Cuando llegaron al camerino, Trump se abalanzó sobre ella. “Tomó mis brazos y me empujó contra la pared… me sostuvo contra la pared con su hombro y me metió la mano debajo de mi vestido de abrigo y tiró de mis medias”, escribió Carroll en el artículo. Trump siguió, se desabrochó el pantalón y la penetró “hasta la mitad, o completamente, no estoy segura, dentro de mí”. La escritora dijo que logró finalmente zafar y huyó corriendo del vestidor.