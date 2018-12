Una familia galesa pone en venta un islote en Malvinas

"Fue una decisión difícil, pero se debe a que mi mamá y mi papá no están en condiciones de seguir manejándola", contó Sam Harris, miembro de la familia de Pembrokeshire que es dueña de esa isla desde 1869.

Ése año, su tatarabuelo, John Markham Dean, había comprado varias islas del archipiélago y en la Borbón instaló un infructuoso negocio de curación de pescados.

Ubicada al norte de la Isla Gran Malvina, el territorio en venta cuenta con una gran biodiversidad: cinco especies de pingüinos, 42 especies de aves, leones marinos, 6.000 ovejas y 125 vacas.

En declaraciones a la BBC, Harris contó que no pusieron un precio de venta porque en la inmobiliaria no tuvieron una cifra a modo de comparación: "Fuimos a una agencia para que lo tasaran, pero no pudieron hacerlo porque lo hemos tenido durante tanto tiempo que no hay valores recientes en los que puedan basarse. Por lo tanto, estamos abiertos a ofertas".

El vendedor manifestó que la Isla Borbón tiene potencial para un eventual comprador interesado en explotar la agricultura: "Produce mucha lana, gran parte de la cual va al Reino Unido, por lo que un entorno agrícola sería útil. Tiene un gran potencial con el turismo porque allí hay una gran base militar, pero también hay muchos animales en la isla, algunos de los cuales deben ser atendidos".

La curiosa puesta en venta se da a escasas semanas de que se cumplan 186 años de la ocupación de las Islas Malvinas por parte de las tropas británicas.

En la Isla Borbón se produjo a mediados de mayo de 1982 el ataque de tropas británicas a las posiciones argentinas apostadas en la Estación Aeronaval Calderón: seis aviones IA-58 Pucará, y una aeronave de transporte Short SC.7 Skyvan de la Prefectura Naval fueron destruidos en ese combate.

