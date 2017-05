Una fórmula le permitiría al hombre viajar en el tiempo

Ben Tippett y David Tsang publicaron un artículo en la revista Journal Classical and Quantum Gravity en el que proponen un modelo matemático para una máquina del tiempo que permitiría moverse en tiempo-espacio gracias a la manipulación de la gravedad. Esta dupla científica sostiene que matemáticamente el sueño es posible, porque se trata de un “modelo de máquina del tiempo que usa las curvaturas del espacio-tiempo provocadas por la gravedad para que el tiempo no sea una línea recta”.

Esta máquina tiene un nombre: TARDIS, cuyas siglas en inglés significan Tiempo y Dimensiones Relativas en el Espacio, en alusión a la popular nave que se utiliza en la serie de ciencia ficción británica Doctor Who. En TARDIS se podría aplicar la fórmula matemática que toma la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Tippett y Tsang consideran viable crear una burbuja en un contexto en el que la fuerza de gravedad sea muy alta. Si esa burbuja fuera capaz de alcanzar una velocidad superior a la de la luz -posible, según ellos-, los usuarios viajarían en el tiempo ya que la nave se desplazaría hacia adelante y hacia atrás en un camino circular.

En el espacio-tiempo plano, los planetas y las estrellas se mueven en líneas rectas. En las proximidades de una estrella masiva, la geometría espacio-tiempo se curva y las trayectorias rectas de los planetas cercanos seguirían la curvatura y se doblarían alrededor de la estrella. “La dirección temporal de la superficie espacio-tiempo también muestra curvatura. Hay evidencia que muestra que cuanto más cerca de un agujero negro estemos, el tiempo se mueve más lento”, dijo Tippett y agrega: “Mi modelo de una máquina del tiempo usa el espacio-tiempo curvado para doblar el tiempo en un círculo, no en una línea recta. Ese círculo nos remonta en el tiempo”.

De todos modos, más allá de la teoría que plantean, son los mismos científicos los que se encargan de pinchar esa burbuja al advertir que hoy por hoy no es posible construirla, debido a que requeriría de materiales tan extraños que aún no se conocen (habría que viajar en el tiempo para conseguirlos). “Si bien es matemáticamente posible, los materiales exóticos para curvar el espacio-tiempo todavía no se descubrieron”, dicen. Sin embargo, la investigación presenta un método superador para viajar en el tiempo. Será cuestión de eso, de tiempo, para ver si hay resultados.