Una inyección que curaría el sida

Cuando se analizaron las células inmunes de las vacas, se encontró que una en particular se unía a un sitio clave en el sida que el virus utiliza para propagar la infección, según refiere la investigación publicada en la revista Nature. Los científicos creen que tales células inmunes podrían ser incorporadas en una inyección para neutralizar el sida en seres humanos infectados que, en la actualidad, no tiene cura y los pacientes quedan obligados a tomar durante toda la vida una medicación que causa náuseas, diarrea e insomnio. En este estudio, si bien las vacas no están en riesgo de sida, los investigadores creen que el sistema inmunológico del animal tiene características que le permite producir anticuerpos al exponerse al virus.