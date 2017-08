Una luz de esperanza para Marilú de hallar a su madre

El 18 de junio pasado, LM Neuquén publicó la historia de Marilú, quien nació el 1 de febrero de 1973 en Cruz Alta, pero siendo muy chica se trasladó a Junín de los Andes, donde vivió hasta los 18 años. También residió un tiempo en Zapala. Marilú posteó la nota en su Facebook y el diario La Gaceta de Tucumán la reprodujo, lo que generó que dos mujeres de esa provincia se contactaran con ella.

En la nota, Marilú había mencionado los nombres de dos mujeres tucumanas que, según sus investigaciones, podrían ser sus madres. La hija de una de las mujeres mencionadas por Marilú se contactó con ella, le compartió fotos, notando un gran parecido. Se trata de la hija de Blanca Domínguez, uno de los nombres mencionados por Marilú. “Primero hablé por teléfono con una de sus hijas, quien me dio algunos datos que coincidían con los que yo tenía. Después hablé con Blanca, que me confirmó que, cuando me tuvo, su madre se la sacó y me entregó a una familia”, contó emocionada desde Buenos Aires, donde vive con su marido y sus dos hijos de 16 y 24 años. Además, Blanca le comentó que en el momento en que dio a luz era muy joven, tenía otros hijos y vivía en Ranchillos, localidad rural del departamento de Cruz Alta.

Marilú llegó a Junín de los Andes cuando tenía 3 años, debido a que su padre, Héctor Medina, policía que abandonó la fuerza para incorporarse al Ejército, fue trasladado a esa localidad cordillerana.

Cuando tenía 9 años, se enteró de que había sido adoptada y a partir de entonces quiso saber más, pero su familia de crianza nunca le dio más información. A los 18, tras sufrir maltratos físicos y psicológicos de parte de quienes la criaron decidió abandonar la casa de Junín.

“Tengo la cabeza revuelta por esto. Después de tantos años de búsqueda y sufrimiento estoy un poco más cerca de conocer la verdad y saber quién es mi mamá”, describió Marilú, que se hará el ADN y viajará a Tucumán.

Marilú recuerda ese tiempo difícil en Buenos Aires, durmiendo en estaciones de micros hasta que encaminó su vida, siempre buscando su identidad. “Porque necesito saber la verdad, es mi derecho, y hasta ahora todo lo que hice fue buscar sobre la nada”, dice esperanzada con la puerta que ahora se le abrió.

9 años tenía cuando supo que quienes la criaban no eran sus padres biológicos.

La mentira, el silencio y el maltrato la marcaron

Hace unos meses, María de los Ángeles Medina presentó su caso en el Ministerio Público Federal. “Quiero saber si fui apropiada en forma ilegal”, señaló. Recordó que cuando tenía 3 años sus padres le presentaron a su hermano Gustavo. “Vivíamos en el barrio Militar en Junín de los Andes y un día mi mamá (hace comillas con los dedos) me dijo: ‘Este es tu hermano’. Yo no entendía nada. Lo habían traído desde Tucumán donde vivía con los abuelos”.

Describió que la relación con sus padres que la criaron “siempre fue fría, distante, nunca una caricia, un abrazo”. Agregó que nunca vio fotos suyas con quien creía era su madre. Esa ausencia de cariño con el tiempo se fue agravando con las agresiones de sus padres. “Sufrí violencia psicológica y física”, precisó. Pone como ejemplo que cuando comía “me decían que les tenía que agradecer por ese plato de comida”. “El maltrato me fue marcando. No sabía por qué me pegaban”, afirmó.

A los 18 años tomó coraje y se fue de su casa. Con el tiempo encaminó su vida, pero nunca dejó de buscar su identidad, tratando de explicarse por qué se la ocultaron durante tanto tiempo.