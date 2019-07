Una madre creó un cinturón de seguridad especial para discapacitados

“Siempre me pregunté qué pasaría si Shae tuviera un accidente y yo no fuera capaz de avisarles a los doctores que ella no puede hacerse una tomografía por el implante coclear”, cuenta Natalie en su página de Facebook. Entonces, inventó un cobertor con velcro para el cinturón de seguridad que tiene información médica. “Soy sorda. Tengo un implante coclear, no puedo realizarme tomografía”, avisa el texto.

Luego de postear su creación, se volvió viral, los usuarios de las redes la felicitaron y ahora tiene pedidos de todas partes del planeta. Ella misma está sorprendida por la repercusión que tuvo su saludable invento.