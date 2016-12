NEUQUÉN

Cansada de esperar una respuesta, una madre de Cutral Co se encadenó frente al Tribunal Superior de Justicia para exigir que le dejen ver a sus hijos. Sostiene que se los sacaron desde que denunció a su ex pareja por violencia de género, aunque desde la Justicia explicaron que los cinco pequeños fueron separados de sus padres porque estaban en un “completo estado de abandono”.

Con cadenas alrededor del cuerpo y rodeada de carteles alusivos a su situación, Alejandra Lema, de 33 años, pide por lo menos pasar Año Nuevo con sus hijos. “Quiero saber por qué no me dan a los nenes, ni siquiera para las fiestas”, expresó la joven madre de cinco pequeños de entre 8 y 2 años.

Según relató Alejandra, todo comenzó en octubre de 2015 cuando ella denunció a su ex pareja por violencia de género. “Fue una situación de violencia hacia mí, pero la respuesta más fácil para ellos (la Justicia) fue sacarme a los nenes. Quiero saber por qué me los sacaron”, se preguntó la madre. Explicó que desde ese momento, los niños quedaron alojados todos juntos en un hogar de niños en Neuquén, donde al principio los podía ver. Sin embargo, desde el 5 de enero le prohibieron el contacto porque ella denunció que uno de los nenes tenía moretones en la espalda.

“Ahí automáticamente le suspendieron el régimen de visitas y hasta el día de hoy la jueza de Familia de Cutral Co no le ha dado una respuesta”, sostuvo María Ester Ragni, integrante de la Agrupación 14 de Febrero, quien acompañó a Lema hasta el Tribunal Superior de Justicia para buscar respuestas.

Además, adelantó que pedirán la restitución de los niños con su madre, teniendo en cuenta que Alejandra “cumplió con las 36 sesiones de terapia que le impusieron, tiene un trabajo estable y una casa donde vive con su abuela para que los niños puedan estar”, detalló Ragni.

Desde la Justicia explicaron a LM Neuquén que los niños fueron separados de sus padres porque, al tomar el caso el Juzgado de Familia, se supo el estado de abandono que presentaban los niños. El expediente estaba lleno de denuncias de organismos públicos, como el hospital y la escuela, por las diferentes situaciones vividas por los pequeños, lo que motivó que la Defensoría del Niño pidiera que fueran separados de ambos progenitores. También se aclaró que durante este año se trató de vincular a los niños con familiares de Mendoza.

Desesperado

Un abuelo de Las Coloradas pide por su nieta de 2

“La jueza de Cutral Co dio a mi nieta a una familia sustituta de Neuquén y no se avisó a ningún familiar si la podíamos tener”, expresó en las redes sociales Ariel Barros, un hombre de Las Coloradas que pide la tenencia de su nieta de 2 años y medio.

El abuelo exige que le digan el paradero de la niña para no perder su rastro e incluso dejó entrever que existen otros intereses porque si no le habrían dado la custodia a él o a algún familiar. “Sólo pusieron excusas, es una situación muy rara y la realidad es que no les interesa el derecho del niño ni el derecho a la identidad”, sentenció el hombre a través Facebook, donde posteó imágenes de la menor. Por su parte, desde la Justicia aclararon que la niña está bajo la tutela de una familia sustituta inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA), por no encontrarse familiares directos que pudieran hacerse cargo. Se explicó que la madre se la había entregado a unos tíos, quienes no pudieron mantenerla, por lo que la Justicia decidió entregarla a una familia “en estado de protección”. Además, se detalló que la pequeña estaba indocumentada, por eso no pudo acreditarse que el hombre sea un familiar directo.