La historia se conoce en medio de una nueva medida de fuerza de ATE que afecta el dictado de clases en toda al provincia.

La maestra hablo con LU5 y explicó: "Soy una docente que no se adhiere. El paro es de porteros y desde la dirección dicen que no vaya a dar clases".

El testimonio de María Rosa provocó por un lado una oleada de felicitaciones de aquellos oyentes que piden este tipo de actitudes entre los docentes. Por otro lado hubo quejas de aquellos que cuestionan la "poca solidaridad" de la maestra con el resto de los trabajadores que impulsan el paro.

"El fundamento de los directivos de la escuela es que le estamos boicoteando el paro a los porteros, pero no me pueden obligar a no ir", dijo la maestra, que aclaró que una supervisora también se acercó hasta el establecimiento educativo para que no dé clases.

"He trabajado en el norte de la provincia, y por razones de Salud estoy trabajando desde hace 4 años en Neuquén. Hoy vemos que las escuelas públicas son escuelas cárceles en donde los directores cierran todo con llave", afirmó María Rosa. "Yo tengo derecho a ir a trabajar y la señora directora tiene la obligación y la moral de mantener la seguridad y la higiene de la escuela", agregó.

"Yo llevo lavandina y limpio los baños si hace falta. Hace 20 años que trabajo en el sistema", afirmó la docente.

