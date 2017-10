“Gracias a Dios venía la Policía”, dijó Laura, la dueña de la casa ubicada en Don Bosco y Tunuyán, al recordar lo vivido la noche del miércoles.

Minutos después de las 22, cuando ya estaban todos sentados para compartir la cena, un joven armado entró por la puerta-ventana que da al patio, luego de saltar un portón de casi tres metros de altura. Lo siguió otro con un cuchillo tipo carnicero de unos 20 centímetros de hoja, tal como describió con sus manos Maira, la hija de Laura, que vive al lado. Ambos tenían pañuelos y capuchas, por lo que no pudieron ver sus rostros.

“Abrí el portón, salí a la vereda y vi el móvil. Desesperada le hice señas de que nos estaban robando. Debo decir que la Policía se portó muy bien. Vino hasta el comisario”. Laura López Víctima del intento de robo en su casa del barrio Villa María

“El que tenía el arma llevó a mi papá y mi hermano al baño. Yo agarré el celular y me fui para el lavadero, pero el otro me vio y me siguió”, relató Maira. Fue en ese momento que Laura vio su única oportunidad de pedir ayuda. Salió corriendo, abrió el portón y en medio de la desesperación comenzó a agitar los brazos para detener al patrullero que se acercaba por calle Don Bosco.

Adentro, el terror seguía. “La plata, la plata”, le gritaban los delincuentes a Maira mientras la llevaban a la habitación. Una vez que encerraron a las tres personas se dieron cuenta de que una se había escapado. “Viene la Policía”, alcanzó a escuchar y casi de inmediato, dos efectivos entraron y sorprendieron a los ladrones en el living cuando revolvían los muebles.

“Fue terrible, estaban sacados. Pedían por sus hijos, por la madre. Ahí se acordaron de su familia”, relató Laura tras ver cómo los ladrones se resistían a ser detenidos por los policías. Incluso detalló que tuvieron que limpiar la sangre que quedó en el piso por las heridas que sufrieron los delincuentes, quienes se fueron en ambulancia de la casa.

Entre sus ropas los ladrones tenían precintos que no alcanzaron a utilizar para atar a las víctimas.

Desde la Policía destacaron que fue clave el llamado de alerta de un vecino minutos previos.

El comisario Guillermo Rivera detalló que los detenidos tienen entre 20 y 25 años y que cuentan con antecedentes por hechos similares.

Las mujeres agradecieron el accionar policial. Si bien deseaban que los ladrones quedaran detenidos, les alertaron que podrían ser liberados una vez que los acuse la fiscalía de Flagrancia.

In fraganti

Atrapados dentro de un comercio

Dos hombres fueron detenidos cuando estaban por huir con el botín robado en una marroquinería céntrica. La Policía los encontró ayer a las 6 dentro del local de calles Jujuy y Juan B. Justo, tras recibir el llamado de un vecino. Los ladrones habían roto una ventana que está encima de la vidriera para entrar. Al ser atrapados tenían en su poder cerca de 2500 pesos sacados de la caja registradora y diversa mercadería. Se confirmó que ambos están en situación de calle y ya habían robado frazadas de otro comercio.