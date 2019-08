Una masiva toma en el aeropuerto de Hong Kong

Desde hace semanas, manifestantes anti-Beijing protestan en la ex colonia británica por lo que entienden es un avance de China sobre la autonomía y derechos de la isla, que se rige con reglas propias diferentes a las del continente, en el llamado “un país, dos sistemas”. China está perdiendo la paciencia con los manifestantes que no dan tregua. Empezaron protestando contra una ley de extradición que preveía juzgar en Beijing a acusado en la ex colonia. Cuando el proyecto cayó por las protestas, las manifestaciones arreciaron contra Carrie Lam, la gobernadora pro-Beijing, a la que quieren ver fuera.