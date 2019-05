Me reuní con Alejandro Nicola, que es el presidente del bloque del MPN, para interiorizarme sobre cómo vienen trabajando, cuáles son los proyectos y anteproyectos y el trabajo en sí del Concejo. Uno conoce la parte legislativa y después la dinámica es cuestión de adaptarme. Voy a aportar desde mi experiencia y mi mirada de mujer, y me siento preparada para este desafío.

¿Pensaste ya en alguna idea o proyecto que quieras impulsar?

Sí, me reuní con Vanina y me estuve interiorizando. Ella estaba como presidenta en la comisión de Ecología y Medio Ambiente y le vamos a dar continuidad. Lo vamos a hablar, porque la idea es continuar el trabajo de ella en Ecología, y después ella también estaba en Acción Social y Legislación. Creo que es importantísimo que la hayan nombrado en un ministerio tan importante y que la reemplace otra mujer, por la sensibilidad que tenemos. Nosotras estamos muy cerca de aquel que lo necesita.

Destacás mucho la figura de la mujer, ¿te considerás feminista?

Me considero dentro de lo que es el plano de la igualdad, desde una perspectiva de equilibrio y un complemento del hombre y la mujer, así sea en el espacio de conducción o en el rol en el que nos toque estar: mamá, jefa de hogar, lo institucional. Lo veo desde ese lugar. Creo que hoy la realidad se está dando y tenemos que aprovecharla en el buen sentido, porque son espacios que estamos teniendo para poder crecer.

¿Hay algún tema propio que te interese sumar al bloque?

Yo vivo en el sector de Utedyc y hay un espacio que es una reserva paleontológica. No lo quiero transformar en algo personal, pero uno de los objetivos es que se pueda valorizar para que sea un lugar de visita, de reconocimiento del capital cultural que tenemos en la ciudad. También, como vivo en el sector oeste, donde nos estigmatizan, me interesa aportar mi granito de arena, mi recorrido en territorio y con mis compañeros de militancia, para lograr el equilibrio y la equidad en la ciudad, porque no dejamos de ser ciudadanos que pagamos los impuestos y estamos en las mismas circunstancias que otros vecinos. Es buscar el equilibrio en lo urbanístico, lo ambiental, la belleza urbana, los servicios.

¿Siempre viviste en Neuquén?

Soy nacida en Entre Ríos, en la zona rural. Mi padre traía cítricos y llevaba frutos del Valle para allá, por eso aterricé en Regina. Después, me terminé quedando en Neuquén. Me recibí de técnica radióloga y me inicié en la administración pública en el hospital Castro Rendón, en la época del director (Enrique) Ranucci. Después, pasé por la última gestión de Felipe Sapag, donde tenía como coordinador al doctor Oscar Closs, y de ahí a Desarrollo Social, con el Plan Provincial de Seguridad Alimentaria, talleres productivos, haciendo trabajo social.

¿Tenés una militancia de muchos años en el MPN?

Me afilié a los 19 años en una charla, por voluntad, porque escuchaba y veía un montón de cosas. Cuando me voy del Castro Rendón, que me hace la entrevista Closs, ahí empiezo a sentir esta cosa de que no todo es la estructura o lo profesional, que también está la pata social, que podés empezar a transitar el territorio y tener empatía por el otro o la otra.