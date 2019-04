Una misteriosa aparición

El niño, nacido el 18 de octubre de 2004, había ido de paseo con su madre, Amy Fry-Pitzen, de acuerdo con la información sobre su desaparición. La mujer fue luego encontrada muerta en un motel de Rockford (Illinois) junto con una nota que decía que su hijo estaba seguro con personas que lo amarían y cuidaban de él. La madre del chico se había cortado las venas debido a una profunda depresión.

La abuela de Pitzen, Alana Anderson, dijo tener “esperanzas” de que el adolescente sea realmente su nieto desaparecido. “Tengo muchas esperanzas de que sea él y de que esté bien y que haya estado en un buen lugar cuando se fue y que volverá con nosotros”, declaró a un canal afiliado a ABC News.

El adolescente de 14 años que dice ser Pitzen fue encontrado el miércoles en Newport (Kentucky). Según el canal de televisión local WCPO, transeúntes notaron que vagaba por la ciudad y se veía perdido. Tenía moretones en la cara. Explicó que venía del vecino estado de Ohio, de donde había logrado escapar de dos hombres que lo tenían secuestrado en un motel. Según su descripción, los hombres tenían físico de fisicoculturistas y llevaban tatuajes de serpientes y arañas. A partir de su declaración, se realizaron allanamientos en todos los hoteles Red Roof Inn aledaños, pero no hubo resultados congruentes con el relato del menor.

El Departamento de Policía de Sharonville, cerca de Cincinnati, comunicó a través de Facebook que participaron de los allanamientos en los hoteles locales en busca de los sospechosos. Pero aclararon que sus oficiales no habían tenido contacto con el nene que dice ser Timmothy y que la información que citaban era de un comunicado oficial del condado de Campbell, Kentucky, donde apareció.

Pese a las complicaciones por las diferentes leyes de cada condado de Estados Unidos, durante años la familia de Timmothy recibió ayuda para su búsqueda en al menos cinco estados.

ADN: Los resultados genéticos develarán la identidad del joven en las próximas horas.

La esperanza del padre y la abuela

“tengo una imagen. es del día en que lo dejé en la escuela y se fue corriendo a clase. Y esa es prácticamente la última imagen de él que tengo en mi mente”, dijo el padre de timmothy, Jim Pitzen, en 2015. no trascendió si Pitzen se reunió con el adolescente que dice ser su hijo. “si es él, haremos todo lo posible para que vuelva a tener una buena vida. no me imagino por lo que habrá pasado”, dijo a la cBs alana anderson, abuela materna de timmothy Pitzen.