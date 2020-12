Una opción para disfrutar en Mariano Moreno y vencer al calor

El administrador del camping aseguró que este centro es otra más de las opciones turísticas que se ofrecen a la región. "Es bueno aclarar que este camping está abierto a todo el público y que no es exclusivo de los empleados de comercio. Claro está que ellos, por ser afiliados al sindicato o a la mutual, tienen beneficios. No pagan entrada al predio, tienen parrillas y estacionamiento gratis. No se les cobra el acampe ni el servicio de pileta, y en el caso de los albergues y cabañas tienen un 50% de descuento", sostuvo.

La entrada general al predio cuesta $200 y los menores de 11 años no pagan. "Con esta entrada tienen acceso a todos los servicios disponibles en el predio, salvo el ingreso a las piletas. Esta temporada y por la pandemia y los protocolos, cosa que no hicimos antes, vamos a cobrar una tarifa diferenciada de $100 para ingresar por una hora. Lo estamos analizando porque en caso de que se logre consensuar con la gente la permanencia en la pileta, esos $100 servirán para todo el día. La idea es evitar el amontonamiento ya que en las actuales condiciones el lugar solo tendría la capacidad de contener a 50 personas a la vez", indicó.

Para las personas interesadas en conocer más del lugar o recibir cualquier información, las líneas de contacto del camping son a través del Facebook AEC Zapala o a los teléfonos 2942-401643 o 2942-401843.

Mariano Moreno se ha constituido en los últimos años en un centro de referencia del turismo del centro neuquino. Centros privados, el balneario municipal y actualmente el balneario La Usina captan la mayor atención. En el caso del balneario municipal, a partir del 1° de enero se pondrán a disposición agua, sol, sombra y todo el verde. Acompañadas por toldos, parrillas dobles, paseo de los artesanos, baños públicos, canchas de fútbol, vóley, tejo y las cálidas aguas del arroyo Covunco. Está en estudio la habilitación del amplio natatorio.

La alta demanda de espacios recreativos para las fiestas de fin de año y los pronósticos de un creciente flujo de turistas en torno a la temporada estival 2021 indican que Mariano Moreno consolidará su posicionamiento turístico en la región centro de la provincia. En la jornada de Navidad, como durante todo el fin de semana, los turistas pasaron las jornadas de intenso calor en las márgenes del arroyo Covunco, en especial en las zonas tradicionales de El Puente y La Usina. Y otros eligieron el camping de la AEC para compartir con las familias.