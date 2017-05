Una pasta dental resuelve un gran problema vegano

El ser vegano es mucho más que una forma de comer. Para quienes lo son, es una filosofía de vida, una forma de entender el mundo que aspira a algo más que una cuestión ecologista con los animales. No alcanza con que no mueran, como plantean sus “primos” los vegetarianos: el veganismo busca que el animal no sirva en ninguna de sus formas al humano, por lo que sus seguidores ni siquiera consumen productos que desciendan del reino animal.