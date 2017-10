Una probation y $5 mil por atacar a la novia de su ex

Ayer se realizó una audiencia en la que la agresora, de 34 años, se volvió a cruzar con la actual novia de su ex pareja, y las diferencias continuaron.

Mientras que la agresora y acusada por lesiones graves y daño aceptó el beneficio de acceder a una suspensión de juicio a prueba, la víctima se negó.

“No estoy de acuerdo con lo que están presentando”, afirmó la víctima (ver aparte).

Más allá de su negativa, tanto la fiscalía como la defensa estuvieron de acuerdo en arribar a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

El defensor Leandro Seisdedos explicó que su defendida no tiene antecedentes penales y que los requisitos objetivos estaban dados.

“En el lapso de un año, la acusada se compromete a realizar 96 horas de trabajo comunitario y presentarse de forma cuatrimestral ante la Justicia”, indicó el defensor.

Luego, agregó: “Se le prohíbe realizar actos de violencia contra la víctima y se ofrece una reparación económica simbólica de 5 mil pesos, a pagar en dos cuotas”.

Por su parte, la fiscal Carolina Mauri señaló: “Si bien el hecho ha sido grave, fue el único acto de violencia que ejerció la acusada en contra de la víctima”.

“La fiscalía considera que es la salida que puede poner fin al conflicto”, indicó. Finalmente, tras escuchar a todas las partes, un magistrado resolvió avalar dicho acuerdo y valoró como comprensible la posición de la víctima.

“Es uno de los casos en que la ley permite realizar la suspensión de juicio a prueba”, explicó el juez.

La agresión se produjo el 16 de agosto de 2014, cuando un hombre fue junto a su novia a buscar a su hija a la casa de su ex pareja.

Una vez que la víctima estacionó su Chevrolet Agile en barrio Bouquet Roldán, la agresora salió furiosa de su vivienda.

En ese instante, la acusada agarró una botella de cerveza con la que rompió el parabrisas del auto. La situación no terminó ahí. La agresora tomó un cuchillo de cocina y atacó a la novia de su ex. Producto de esa agresión, la víctima terminó con dos heridas punzocortantes, las cuales le causaron la movilidad de una mano.

En desacuerdo

“Mi lesión queda de por vida”

“Mi lesión queda de por vida, no vale el daño 5 mil pesos ni me interesa el dinero, solamente quiero que esta persona pague por lo que hizo”, sentenció la víctima durante la audiencia.

Luego, la mujer apuntó contra su agresora: “No sé con qué objetivo me causó un daño a mí, si yo ni siquiera la conocía, no tenía ningún tipo de conocimiento de ella, no sabía ni quién era”. Finalmente, ratificó su postura: “No estoy de acuerdo con lo que están presentando”.

Otro caso de violencia

Le había partido el tabique a su pareja

El hombre que había sido acusado en un primer momento por lesiones graves tras golpear a su pareja y quebrarle el tabique, y que luego por la falta de una especificación en el certificado médico se cambió la carátula a lesiones leves, obtuvo el martes una probation por el plazo de un año. Además deberá cumplir 96 horas de tareas comunitarias, presentarse de forma trimestral y será evaluado por el gabinete psicológico para precisar si es necesario un tratamiento.

Según la fiscal Carolina Mauri, la víctima estuvo de acuerdo con la salida alternativa.