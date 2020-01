Una top model rusa cayó de un 3° piso y está grave

Puntus hizo trabajos para revistas como Vogue o Tatler y es muy activa en sus redes sociales, lo cual incrementó su fama entre el público joven. Hoy pelea por su vida con varias fracturas en su cuerpo, especialmente en la cabeza y en el pecho, y presenta las costillas, las piernas y la pelvis rotas. Una amiga suya confirmó que cayó por la ventana después de una noche de fiesta, aunque aseguró que la modelo no había tomado drogas ni algo por el estilo. Según la amiga y la familia de la modelo, "ocurrió algo raro en ese departamento", sugiriendo la teoría de que no se trató de un accidente. "Pero no recuerda nada excepto su nombre", dijo la amiga. De todos modos, los que participaron de la fiesta refutan cualquier hipótesis que no hable de un accidente.