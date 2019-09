"Ahora él está constantemente asustado. Se le cayó una masa de escombros y le dañaron la cabeza. Tuvo traumatismo encefalocraneal y le quedó una cicatriz. Vino la ambulancia y la policía, fue un daño bastante grave", aseguró la mujer, quien además tiene otros tres hijos. "Mis nenes son presos de su propio hogar, no pueden salir al patio por miedo a que les pase lo mismo que a su hermano", agregó la vecina.

"Tenemos las paredes rajadas. Todo el tiempo están tirando material, distintos tipos de ladrillos, palos, alambres, todo los días. Además tienen la música fuerte, no dejan descansar a quienes trabajamos, las máquinas no paran en todo el día y hay permanentes gritos e insultos entre ellos", describió la mujer, quien sumó el problema que significa para su mamá y su papá, ambos mayores de 75 años, quienes viven allí hace más de 40 años.

"Los dos tienen problemas de salud y no pueden vivir tranquilos. Mi mamá no puede descansar. No podemos vivir así y no entiendo si están esperando que pase algo más grave para tomar una medida", reclamó Gabriela, quien sufre esta situación también junto al otro vecino lindante a la obra.

LEÉ MÁS

Los vecinos se colgaron de su medidor y debe $19 mil

El Chañar: critican la urbanización de sectores de chacras