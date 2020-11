Unas 400 familias tomaron un terreno en Junín de los Andes

Gatica recalcó que la "toma es pacífica", pero no se van a mover de ahí "hasta que no haya una respuesta sólida" ante el problema y el "uso de la violencia no es una posibilidad". "No estamos de acuerdo con hacer la usurpación. Creemos que no debería ser la forma, pero no tenemos otra alternativa. Muchas personas de acá se quedaron sin trabajo por la pandemia y no tienen para pagar el alquiler y nada. Y hay un problema estructural acá y no quieren resolverlo", agregó.

A-polciia.jpg

Por su parte, la única respuesta que tuvieron "los políticos es que no hay terrenos". "Nos dicen eso, pero todos sabemos que tienen predios libres. Nosotros no queremos que nos regalen, pero sí que nos puedan financiar y que podamos construir nuestra primera casa", agregó.

A-policia-0102.jpg

"Nos vamos a quedar acá hasta que nos den una solución. Nos vamos a ir siempre y cuando nos lleven a otro terreno", concluyó Jonathan Gatica.

A-acampe.jpg

Según fuentes aseguraron a LMN, la decisión del desalojo o la resolución del conflicto "lo tienen que dar desde Provincia". "Como es tierra del IPVU, tiene que venir alguien de Gobierno para decir qué hacer. Ya se le leyó la orden de desalojo, pero decidieron no acatarla y se quedaron en el lugar", concluyó.