UNCo: denuncian que un profesor usa su cargo para salir con alumnas

Lo que entonces era un secreto a voces en los pasillos de la facultad y luego fue escrache en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron las publicaciones, finalmente tomó la forma de una denuncia institucional. Tal vez la grave acusación que tomó estado público contra un joven estudiante de Medicina, sospechado de abusar sexualmente de una compañera, dio el impulso que necesitaban, o el asesoramiento legal que recibieron en el caso.

Este diario pudo confirmar que al menos una de las presuntas víctimas presentó en el decanato de la Facultad de Ciencias de la Información una denuncia contra el profesor, en el marco del protocolo de intervención que tiene la UNCo para situaciones de violencia sexista.

No es abuso sexual

En el caso no se habla de un abuso sexual, pero sí se denuncia un proceder irregular y sistemático contra una o más alumnas, que no hubiese sido posible si el denunciado, que las supera ampliamente en edad, no hubiera ejercido abuso de poder sobre ellas.

La joven que se animó a denunciarlo refirió, además, que hay otras víctimas, y se supone que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene los mecanismos para prever una actuación rápida para los casos en que un docente, no docente o estudiante quiera hacer una denuncia institucional por violencia de género.

El denunciado sería un profesor que tiene el cargo de jefe en una cátedra y, actualmente, estaría de licencia.

Tal es así que su ausencia de la institución habría generado otros inconvenientes para el alumnado que necesita regularizar su cursada y no podrá hacerlo hasta el año próximo.