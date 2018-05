"Uno no se despide de su casa, por eso digo 'hasta pronto'"

“Uno vuelve a los lugares donde fue feliz, y así pasó después de 25 años, cuando volví al club que me vio nacer y fui feliz de nuevo. Di todo y más. No me guardé nada. No me despido porque uno jamás se despide de su casa. Sólo digo ‘hasta pronto’” contó que les dijo a los dirigentes antes de viajar a Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde reside. Agradeció a “toda la familia de Petro”, club por el que confesó sentir un “amor eterno, de esos que hay muy pocos en la vida”.

Sobre su futuro, dijo que por ahora estudia ofertas. “Tengo una muy importante de México y es difícil que me quede en el país”, afirmó.

Petrolero ya busca entrenador, aunque aún debe regularizar la deuda que mantiene con Jaule.