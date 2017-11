Úrsula Vargues y una fuerte denuncia por acoso

Vargues contó en Twitter que un hombre mayor, identificado con Alfredo Alcoba, la persigue hasta su casa, la llama por teléfono y se saca fotos “tocándose”.

Un calvario

El sufrimiento de la panelista comenzó hace dos años y luego de tanto tiempo de inhibición logró dirigirse a la Justicia. Sin embargo, las respuestas que recibió hasta el momento son desalentadoras. En la comisaría de Vicente López se niegan a tomarle la denuncia porque no existe “vínculo” con el acosador.

“Hace dos años que sufro el acoso de este hombre. No lo conozco. Un día me siguió en su auto y sabe dónde vivo”, relató la morocha en su cuenta de Twitter.

“Disculpen la mierda pero la Justicia me dice que no puede darme una perimetral porque no hay vínculo”, puntualizó.

Paciente psiquiátrico

Tras hacer pública la situación en las redes, Vargues volvió ayer a hablar del tema en Nosotros a la mañana y reveló que la familia del hombre se contactó con ella. “Apareció la familia y una de sus hijas me explicó que es paciente psiquiátrico. Me pidieron que saque el tuit con la foto de él y que ellos se iban a hacer cargo. Espero que no me moleste más. Pasé dos años terribles“, explicó.