“Somos tres familias, vinimos mujeres para hacerlo pacífico. No tenemos dónde vivir. Estamos anotados en la cooperativa de vivienda del MTD del Z1 pero no nos dan respuesta. Hace cinco meses dejé de pagar la cuota de $300 porque entran por acomodo”, resumió Maribel.

Dijo que pagó cuatro años la cuota para estar en carpeta ante la posible construcción de un nuevo plan pero que se dilató y no resultó favorecida. “Esperé cuatro años, algunos llevan 10 años y todavía no tienen casa. Otros hace 8 meses y ya le dieron”, observó.

La joven mamá dijo que habían visto que ese terreno estaba deshabitado cuando iban al basural de Plottier a buscar algún material para vender. “Vamos al basurero o vendo tortas fritas, no nos alcanza. O como o pago el alquiler. Este terreno está en pleno desuso, no usurpamos una casa y nos dijeron que el dueño tenía otros terrenos”, justificó la mujer que espera que desde la Provincia o municipio puedan brindarle alguna solución.

“Mi marido no está conforme con que tomé está decisión porque no me quedaba otra alternativa. No podemos seguir viviendo con mi madre. Nadie te escucha”, añadió.

SFP_Usurpacion en Valentina norte rural (18).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, algunos vecinos junto con los dos dueños de los terrenos de los lotes 9 y 10 de la manzana 23, Raúl Bahamonte y Manuel Hernández, manifestaron su preocupación por perder su propiedad.

“Viví acá hasta que el viento me tiró la casilla. Ahora vivo en una casa prestada porque no tenía plata para levantarla de nuevo. Es mi única propiedad junto con un auto. No tengo otros. Hice la denuncia en fiscalía y estoy esperando la orden de desalojo”, aseguró Bahamonte

Tanto el damnificado como algunos vecinos lindantes indicaron que las jóvenes rompieron la tranquera del lote 9 y entraron e incluso les quemaron los fenólicos para hacer una fogata.

“Los vecinos estamos unidos para que no sucedan más esto. Uno sabe cómo está el bolsillo del vecino si puede o no construir enseguida. Por más que no haya una construcción en el lugar, no tienen derecho a tomar nada que no es suyo, a los dueños no se los puede usurpar”, dijo un hombre que reside en una de las casas contiguas.

Los damnificados depositaron la esperanza de recuperar las tierras a través de la Justicia. “Está actuando la fiscalía, yo no estoy cometiendo delito en un terreno que no es una toma. Esto no es una toma. Los vecinos nos conocen y saben que somos gente de bien”, dijo Bahamonte.