Usurpó un terreno público para poner su parrilla y ahora construye su casa

Un docente de San Martín de los Andes usurpó un terreno público en pleno centro de la localidad comenzó a construir su casa de dos plantas. La Justicia local pidió este lunes demoler la estructura y una multa al responsable, pero la "sentencia aún no está firme" y "está el temor" de que termine la vivienda y se atrinchere dentro con su hija.

La edificación fue hecha por el vecino de la propiedad, quien se justificó que sufre un "problema habitacional". El Juez de Faltas Carlos Galarce Sanchez habló con LMN y explicó: "Cuando lo cité, me dijo que había mucha basura en el terreno público y él se tomó el trabajo de limpiarla, después la parquizó para que no vuelvan los roedores y después decidió, como no tiene vivienda, empezar a construir su casa ahí".

Al parecer este docente alquila y está pronto a vencerse el contrato, y encontró en este espacio público "una solución". Según consta en la sentencia que se dictó este lunes: "Al poco tiempo de radicarse en su domicilio actual comenzó a ocupar para su provecho personal (textual) un lote lindero al departamento, de unos 70 m2., habiendo iniciado el desmalezamiento, luego la nivelación del suelo, apuntalando el terreno y delimitándolo con alambrados, señalando que antes estaba convertido en un basural".

Además, el docente aclaró que desde el primer día usurpó ese terreno para poner una parrilla: "El imputado agrega que desde el primer día su ocupación ha sido pacífica, ininterrumpida y pública, habiendo colocado un fogón/asador, practicado una huerta orgánica y forestando parte del lote".

Para Galarce Sánchez toda justificación que dio fue "ilógica" y sentenció este lunes a demoler la estructura y dictó una multa que supera los 150 mil pesos. "La sentencia tiene que quedar firme para que se proceda a demoler. Mientras no queda firme no se puede derribar porque él puede apelar esto", explicó.

Bajo ese escenario, le preocupa que "con ese pretexto" el docente finalice la casa y se "meta adentro". "Él, a pesar de la notificación del 29 de agosto, siguió construyendo", agregó y contó que vive solo, pero notificó la tenencia compartida de su hija. "Se sabe que pasa en los casos de ocupaciones, es muy difícil de resolver", agregó.

a-maps.png En este espacio, el docente comenzó a levantar su casa.

Las pruebas de la usurpación "están a la vista". El Juez de Faltas tiene imágenes del lugar y dos actas: la primera labrada por guardas ambientales (11321/2020) y la segunda de la Dirección de Obras particulares (447//2020) que verifican la ocupación. Si bien está claro que el docente usurpó y la intención es quedarse con ese terreno de todos los ciudadanos de San Martín, la Justicia tiene sus tiempos. Al menos cinco días más habrá que esperar para que la sentencia quede firme y luego deberá pasar al Ejecutivo que debe arbitrar los medios para demoler.

Al parecer, esto se volvió una carrera entre el docente, que sigue construyendo su casa a pesar de las restricciones impuestas, y la Justicia, que espera cada uno de los pasos constitucionales del debido proceso, mientras muchos vecinos repudian la ocupación.