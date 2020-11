Utilizan el IFE 4 para estafar a ciudadanos

Ahora, según destaca el medio Resumen de la Región, un ciudadano denunció un nuevo intento de estafa, utilizando como modo el IFE de la Anses: “Llamó un hombre diciendo ser de Anses y que ha habido modificaciones en el IFE. Por eso pedían datos para saber si era beneficiario o no. Yo le dije que no cobraba ese beneficio y me respondieron que ahora habían habido cambios y que quizás si estaba incluido. Me pedían datos míos pero me di cuenta que era una estafa y corté”.

Por otra parte, otro ciudadano indicó: “Tengan cuidado, recién me llamaron de un número con característica de Buenos Aires, te dicen que son de Anses y te piden datos para saber si sos beneficiario del IFE. No caigan, es una estafa”.

Es preciso destacar que desde la Anses no se comunican vía telefónica solicitando datos personales, y mucho menos en referencia a un presunto pago del IFE 4, el cuál aún no está confirmado por el Gobierno de la Nación.