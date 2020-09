Vacuna contra el covid-19: España inicia el primer ensayo clínico en humanos

Mientras los casos de c oronavirus se siguen multiplicando en España , este lunes el país ibérico comienza con el primer ensayo clínico en humanos de Ad26Cov2S, la vacuna contra el covid-19 que está desarrollando la farmacéutica Janssen.

La fórmula se probará, en un periodo de entre cuatro y seis meses, en 190 voluntarios divididos en dos grupos etarios: el primero de 18 a 55 años y el segundo de más de 65 años. Como requisito, todos ellos deben estar sanos, además de no haber contraído el virus durante la pandemia.

Esta segunda fase tendrá lugar en los hospitales de La Paz y La Princesa, en Madrid, y en el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, al norte del país.

Los participantes serán divididos en diez grupos, entre los que habrá un placebo, para probar diversos tipos de posología, dosis y esquemas temporales. Se espera que los primeros resultados estén listos en seis meses.

Alberto Borobia, investigador del servicio de Farmacología Clínica y la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC) del Hospital de La Paz, señaló en declaraciones a EFE que una vez suministradas las dos dosis a todos los voluntarios, se administran dosis bajas de vacuna "para simular una infección y evaluar si el organismo del voluntario genera o no anticuerpos neutralizantes frente a esos antígenos que se le han inyectado".

"No provocas una infección puesto que es una vacuna que no es de un virus, no es del virus atenuado, sino que es un organismo modificado genéticamente, es un adenovirus en el que se le inserta en una de sus secuencias una de las proteínas del coronavirus", explicó Borobia.