Vacuna Oxford: voluntarios recibieron la dosis equivocada

Cerca de 1500 voluntarios iniciales de un ensayo clínico de la vacuna Oxford contra el Covid-19 recibieron una dosis equivocada. Sin embargo, no fueron informados del incidente hasta que este fue detectado.

Dicha carta fue firmada por el científico y profesor Andrew J. Pollard, quien no reconoció ningún error. Pero según datos obtenidos por Reuters, los participantes recibieron aproximadamente la mitad de la dosis de la vacuna Oxford debido a un error de medición por parte de los investigadores.

No obstante, todo parece indicar que la salud de los voluntarios del ensayo clínico no estaba bajo ningún riesgo. Sin embargo, especialistas aseguraron que posiblemente los investigadores no fueron completamente transparentes con los participantes. Aun cuando cada voluntario debe ser informado de cada detalle o cambio en el ensayo de la vacuna.

"No tienen claro qué es lo que necesitan tener claro: qué está pasando, qué sabían, la razón fundamental para realizar más investigaciones. Todo esto está perdido en una tormenta de verborrea", dijo Arthur L. Caplan, director fundador de la División de Ética Médica de la Universidad de Nueva York Escuela de Medicina Grossman.

Asimismo, un portavoz de la Universidad de Oxford aseguró que el incidente no estuvo planificado, pues no contaban con que los participantes recibieran solo media dosis.

Vacuna Oxford para naciones con menos recursos

Esta vacuna se ha promocionado entre el Reino Unido y otras naciones con menos recursos por ser desarrollada con una fórmula de bajo costo para ponerle fin a la pandemia.

Pero esta vacuna ha sido rigurosamente observada debido a errores de dosificación en ensayos y ante la falta de datos sobre su eficacia en personas mayores, quienes son las más vulnerables al Covid-19.