Vacuna rusa: ¿Cuántas dosis recibirá cada provincia?

Según reseñó Infobae, "la provincia de Buenos será la que reciba la mayor cantidad de las dosis, el 41% del total, es decir, unas 123.000 de vacunas en esta primera tanda. El resto de las vacunas, en orden descendente, llegará a Santa Fe (24.100), CABA (23.100), Córdoba (21.900), Tucumán (11.500), Mendoza (11.000), Entre Ríos (10.100), Salta (8.300), Chaco (7.700), Corrientes (6.700), Santiago del Estero (5.900), Misiones (5.200), San Juan (4.700), Jujuy (4.600), Río Negro (4.400), Neuquén (3.600), Formosa (3.400), San Luis (3.300), Chubut (3.00), Catamarca (2.800), La Rioja (2.600), Santa Cruz (2.400), La Pampa (2.300) y Tierra del Fuego (1.300)".

La vacuna rusa Sputnik V será aplicada en etapas, de manera gratuita y no será obligatoria como se especuló por algunas partes de la opinión pública en algún momento. Asimismo, se informó que no se hará distinción entre personas que ya se hayan infectado con el virus y las que no.