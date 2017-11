Fuentes judiciales informaron que Vandenbroele hizo un relato "cronológico" de los hechos que se le imputan en tres causas distintas que aún están en etapa de instrucción y que aportó documentos.

La declaración se la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello y estuvieron presentes los dos defensores oficiales que asesoran a Vandenbroele en distintas causas, Juan Martín Vicco y Gustavo Kollmann.

En calidad de "arrepentido" y tras firmar un acuerdo de confidencialidad, Vandenbroele empezó su exposición haciendo referencia a cómo llegó a participar de la renegociación de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional.

En esa causa se investiga por qué el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, contrató a The Old Fund para temas relacionados con la deuda provincial, cuando la empresa no tenía experiencia en esa materia.

En la segunda parte de la declaración, Vandenbroele se refirió al caso Ciccone II, que es la causa en la que se investigan el origen del dinero con el que se compró la imprenta con capacidad para hacer billetes y el papel de la AFIP en el levantamiento de la quiebra de esa firma.

"Es imposible hablar de Ciccone sin referirse a Boudou", sostuvo una fuente con acceso al expediente para graficar el direccionamiento de la declaración de Vandenbroele, que el viernes le será entregada al juez federal Ariel Lijo.

En la tercera parte habló sobre situaciones que podrían tener que ver con la causa en la que se lo investiga junto con Boudou y su socio José María Nuñez Carmona: negó algunos hechos y detalló otros.

Según pudo reconstruir esta agencia, Vandenbroele no se quebró en ningún momento de la declaración, aportó documentación y se mostró como si hubiese estado "saturado" por no haber podido contar antes lo que estaba declarando.

A partir de ahora el juez Lijo y el fiscal Di Lello tendrán un plazo de un año para corroborar la veracidad de la información aportada y determinar si los elementos son suficientes para otorgarle a Vandenbroele una reducción de condena.

La declaración completa ocupó una 25 carillas de declaración y su primera lectura demandó más de una hora, sobre todo por las correcciones que pidió que se le hiciera, según relataron fuentes del caso.