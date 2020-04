Varvarco: "La gente que no es de acá no puede quedarse"

"Nosotros hemos tomado medidas. Tenemos un puesto policial apostado en la entrada del pueblo las 24 horas, así que somos rigurosos y bastante firmes en la decisión que hemos tomado. No es que no dejamos circular gente sino que la gente que no es de acá, no viene, no va a quedarse", aseguró Fuentes en comunicación con LU5.