Vecino de Plottier denunció "desamparo" de parte de Salud

“Pero yo soy una persona de riesgo, tuve hace un tiempo un infarto y pasé por dos neumonías y nunca me llamaron para ver cómo seguía”, aseguró indignado el vecino, quien aún hoy sigue con dificultades para respirar.

El hombre de 51 años le aseguró a LM Neuquén que desde su diagnóstico “nadie lo visitó para saber si necesitaba algo” por lo que dijo sintió el “desamparo” por parte del Gobierno.

“Hay personas que no tienen ingresos y que la están pasando muy mal. ¿Si a esa gente no la van a ver desde Salud cómo pretenden que se recupere?”, manifestó el vecino, quien agregó: “Se jactan que están al frente de la pandemia, cuando están muy lejos de eso. Nosotros estuvimos con fiebre y muchos dolores pero ni nos llamaron”.

Durante estos días en los que Zappi y su esposa estuvieron enfermos, ella empeoró. Al llamar al 0800 Covid, le indicaron que debía concurrir al hospital más cercano.

Plottier- Hospital (2).JPG María Isabel Sanchez

“Y entonces yo, que me sentía mal, con dolor y que estaba contagiado, la tuve que llevar hasta el Hospital de Plottier. A ella la atendieron bien, pero ¿no había posibilidad de que la busque una ambulancia?”, se preguntó el vecino, quien insistió en remarcar que él tuvo que romper el aislamiento por más de que era positivo para acompañar a su esposa hasta el hospital.

Zappi se encuentra a casi dos semanas de ser diagnosticado, y aún con mucho malestar para respirar.

“A mi esposa la llamaron para ver cómo seguía su estado de salud pero a mí nunca me llamaron. Me parece que lo peor de la situación es que te aíslan, y ni siquiera te preguntan si vos tenés quien te pueda ayudar, si tenés para comer o no, o si tenés alguien que te pueda alcanzar una medicación o no”, manifestó el vecino.