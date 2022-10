Vecinos de Añelo bloquean rutas y accesos a yacimientos

“El Gobierno no se hizo presente para hacerse cargo del 50% de las boletas de los vecinos que no tienen gas. El EPEN tampoco colaboró mucho porque no congeló los intereses. Te hace un plan de pagos, te sigue cobrando intereses y te siguen llegando nuevas boletas. Por lo tanto, no terminás de pagar nunca”, resumió el vecino de Añelo, Luis Castillo, a LMNeuquén, quien desde esta madrugada se apostó junto a otros vecinos en las rutas que rodean la localidad.