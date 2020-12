Vecinos insisten con impedir la construcción de una iglesia

El conflicto se remonta al menos a dos años atrás. En 2018, el municipio clausuró la construcción de la iglesia evangélica porque los dueños del terreno habían presentado los planos para hacer dos viviendas, pero los inspectores descubrieron que estaban levantando un templo. Por ordenanza, no se pueden hacer edificaciones de grandes dimensiones en esa zona.

En ese momento, la Municipalidad paralizó la obra. Pero luego, los planos y permisos de obras fueron presentados para realizar una vivienda unifamiliar, por lo que fueron aprobados y actualmente se reanudaron las tareas de construcción.

Los antecedentes, sin embargo, no mantienen tranquilos a los vecinos y vecinas del lugar, quienes tienen miedo de que, a pesar de que en los papeles figura como vivienda unifamiliar, una vez construido efectivamente funcione como un templo.

iglesia evangelica confluencia rural

"Ya quedó demostrado que esta mujer una vez nos engañó y mintió a la Municipalidad. Ahora están construyendo un altar y adentro se construyó lugar para colocar un inodoro al lado del otro", denunció con enojo Lucía, uno de las vecinas firmantes del último escrito que presentaron ante las autoridades municipales y con quienes este viernes mantendrán una reunión.

El reclamo administrativo de este año fue iniciado el pasado 8 de enero y, ahora, solicitan la inspección correspondiente en el lugar para que se constaten las irregularidades que denuncian, entre las que también se incluyen excesos en las dimensiones. "Sabemos que actualmente posee un nuevo permiso de obra para vivienda unifamiliar, y es a todas luces visible que por un lado se excede ampliamente en el FOS y FOT (medidas de ocupación de suelo) reglamentado, pero sobre todo porque se intenta construir un templo religioso en un área donde sólo está habilitada la construcción de viviendas unifamiliares", expresaron en la nota.

El grupo de vecinos denuncia que la presentación de un plano de vivienda unifamiliar se trata de "una maniobra" que tiene como objetivo construir el templo, acción que Fernández "ya ha realizado anteriormente".

En tanto, desde la Municipalidad indicaron a LM Neuquén que permanecen al tanto del conflicto y que, por el momento, la clausura de la obra es inviable ya que, según los papeles, se trata de una vivienda unifamiliar. De todas formas, advirtieron que realizarán controles "periódicos" para constatar el cumplimiento efectivo de la obra según lo establecido en el plano.

"Estamos haciendo todas las cosas para que se construya exactamente lo que se registró en el plano y, si se empieza a construir algo distinto, obviamente que la Municipalidad va a paralizar las obras", señalaron desde el municipio.

"Están haciendo algo legal dentro de la propiedad privada. Si le cambian el destino, después es otra cuestión. Vamos a estar muy atentos a que no se construya nada de lo que no está en el plano que registraron, sobre el cual se le dio el permiso para hacer eso", subrayaron.

A su vez, aclararon que la Municipalidad fue "la primera" en dar el debate para que en esa zona no puedan construirse iglesias y que, de constatarse que el lugar luego se utiliza para actividades no reglamentadas, deberán intervenir otros organismos, ya no vinculados a obras particulares.

En diciembre pasado, la obra también se había retomado y esto derivó en un nuevo reclamo por parte de los vecinos ante la Municipalidad.