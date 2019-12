Ahora, el cartel de la obra, ubicada en Los Álamos y Pomona, sigue indicando que se trata de una "vivienda unifamiliar", pero los vecinos insisten con que en realidad se trata de un templo evangélico. "Los vecinos compramos ahí porque es un lugar tranquilo y esto afectaría al barrio por los ruidos, los movimientos, la cantidad de autos. Hemos presentado notas en atención al usuario del Municipio y también a Cordineu, que es el ente que debería controlar esto", expresó Mariana, una de las vecinas del lugar.

La mujer explicó que son dos los motivos por los que no se podría seguir llevando adelante la obra e incluso pidió su demolición. "La iglesia sobrepasa los límites y la cantidad de metros que se puede construir. El problema de la obra es la finalidad como templo evangélico y la magnitud de la construcción. No sabemos qué hacer para frenar esto, y no solo sería frenar sino que habría que demolerla porque no cumple con la reglamentación", aseguró.

Otra de las vecinas de esa zona, Anahí, también contó que en reiteradas oportunidades le expresaron que esa obra se trataba de un templo evangélico e incluso pasaron por su casa y la invitaron a participar. "Es un terreno enorme, donde al lado está la casa de la pastora. También hay otro terreno que estaba indicado como estacionamiento y ahora están haciendo una huerta", contó la mujer.

La nota de los vecinos al municipio fue presentada el pasado 2 de diciembre y allí mencionaron la existencia de la ordenanza de Cordineu que "expresa que las construcciones habilitadas en el lugar son exclusivamente con destino de vivienda unifamiliar".

"Asimismo acompañamos permiso de construcción 412/2019 de donde surge claramente que el propietario es una Iglesia Evangélica Catedral de Fe, y constancia del expediente de donde surge que el destino consignado es vivienda unifamiliar, cuando es de público conocimiento que ello no es así", agregaron en la nota. "Finalmente ponemos en conocimiento que desde el Concejo Deliberante bajo expediente CD005/2018 se le denegó la posibilidad de construir dicho templo", concluyeron el reclamo.

