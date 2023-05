Vecinos levantaron el corte en el Metrobús tras promesa

Según informó la vecina, la directora de Desarrollo Social, les aseguró que iba a poder abastecerse a todas las familias, de caso contrario volverán a llevar a cabo la medida de fuerza. "No vamos a esperar más, si no vienen vamos a volver a cortar y ahí sí que no nos vamos a mover hasta que veamos las garrafas", sentenció.