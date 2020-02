"Nos dijeron desde la Municipalidad que en dos días lo solucionan. Nosotros ya levantamos el corte y nos quedaremos a un costado de la rotonda de la Autovía Norte y Trabajadores de la Industria para ver que cumplan con su promesa", señaló Mauro, uno de los vecinos de la toma El Trébol.

En horas de esta mañana, los manifestantes estaban a unos 2000 metros de la Ruta 7 con medidas de fuerza. "Vamos a contratar a una máquina y vamos a trabajar nosotros. No podemos esperar y lo que nos ofrecen, que es un caño de 30 metros no alcanza para abastecer tantas familias, no sirve”, señaló Mauro a primera hora de hoy.

En el asentamiento El Trébol residen unas 600 familias. Según indicaron, el agua que les provee la Municipalidad en bidones no les llega a todos y resulta insuficiente porque hay familias numerosas.

Este lunes los vecinos fueron hasta el edificio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y amenazaron con tomar la sede hasta que fueron atendidos por sus directivos. Ante la falta de una solución, decidieron volver a la ruta 7 en horas de la tarde y mantuvieron un corte hasta las 23.

“No nos recibió el presidente del EPAS, nos recibió otra autoridad que nos dijo que estaban esperando una autorización para pasar un caño de 30 metros por una rotonda, porque pasa un gasoducto. Dijeron que les puede llevar un mes, pero después del corte que hicimos ayer, dos días”, señaló Mauro en alusión al piquete que llevaron adelante ayer de 14 a 23 sobre Ruta 7, a la altura del Cañadón de las Cabras.

“Los del EPAS nos quieren conectar al mismo caño que ya tenemos, y al que nos conectamos años atrás. Ellos quieren cambiar el caño de 75 mm por uno de 110 mm, pero el problema es que no trae suficiente agua. Lo ideal es hacer uno paralelo de 750 metros a las empresas que están en la zona”, agregó.

vecinos-toma-el-trebol-corte-agua2.jpg Vecinos se apostaron este lunes en Ruta 7 y hoy cortan calles a la espera de una solución con el agua. Omar Novoa

