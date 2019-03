Indicó que ante situación que se reitera durante casi todas las noches de verano, llamó a la Policía para que disuadan a los jóvenes de realizar ruidos molestos.

“Llamé a la Policía, pero me dicen que tienen sólo dos patrulleros y que están en otras diligencias. Entiendo que deben tener otras prioridades. Después envían uno por la tarde que lo dejan estacionado, cuando no es tan necesario”, agregó.

Dijo que se trata de chicos del barrio entre 14 y 17 que a su vez traen a otros a escuchar música a todo volumen con parlantes inalámbricos. “Una a veces le pide que bajen el volumen, pero no hacen mucho caso. No me importa si a los padres no les preocupa que estén toda la noche, sino que nos dejen dormir”, añadió.