Vecinos reclaman la obra de luz para Valentina Norte Rural

Pasadas las 19 de ayer, en protesta ante la falta de inicio de obras un grupo de vecinos tomó dos unidades de las líneas 12 y 14 en la cabecera oeste de la ciudad.

"Dos unidades de las Líneas 12 y 14 son retenidas ilegalmente, por vecinos que reclaman por un corte de suministro eléctrico. Hay inconvenientes para todos los usuarios de esas líneas, en su horarios y recorrido", confirmaron ayer desde la página de Facebook de Autobuses Neuquén.

"Pedimos hablar con gente del municipio, con la cooperativa y que se comuniquen con los vecinos. Queremos ver si nos pueden recibir. Nos vamos a acercar a la Municipalidad si es verdad que se va a hacer la obra", señaló la Belén Barros, vecina de Valentina Norte Rural, del sector Pluspetrol.

Dijo que hubo una diferencia entre vecinos del mismo barrio por la metodología de protesta que dejó gente varada sin poder usar el transporte público.

"Ellos tienen luz gracias a la lucha de nosotros. Ahora no tenemos y ellos no nos comprenden" y dijo que el vecinalista "Armando López sigue con sus mentiras. No está de acuerdo con retener los colectivos porque él ya tiene luz. Nosotros no. Él publica que se comenzaron las obras y nosotros no vemos nada. Nos toman el pelo".

Dentro del plazo

El subsecretario de Servicios Concesionados del municipio, Alejandro Hurtado, aseguró que la obra, que llevan adelante en conjunto con Calf, se encuentra en ejecución y dentro de los plazos estipulados.

El funcionario capitalino explicó que como parte de una deuda de Calf hacia la comuna se acordó que se pagaría en parte con dos obras. Una de ellas al sur del barrio Hipódromo y otras hacia el norte.

Dijo que estuvieron en abril en el barrio, a propósito de otra toma de colectivos, oportunidad en la que explicaron la situación. "La obra está comprometida en un plazo de 3 años. Estamos en ese plazo que vence el próximo año", añadió el funcionario en diálogo con LU5.

Señaló que una de las más importantes era la regularización de Los Hornos en dos etapas. En el sur se hizo buena parte de subestaciones y líneas de media estación para hacer la segunda etapa. Al norte hay que hacer por calle Crouzeilles una línea hasta Chascomús.

"Se puso un plazo de 45 días para comenzar las obras, ha comenzado, pero hay interferencia por cañerías de Pluspetrol de acueductos, poliductos y un gasoducto de Camuzzi", explicó.

E indicó: "Todos queremos, hacer la obra, hacerla bien y para eso tenemos que tomar todos los recaudos".

