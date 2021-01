Vecinos unen fuerzas para rescatar a un perro atrapado en un islote

Ivana Malaspina, proteccionista neuquina, explicó en diálogo con LM Cipolletti que la búsqueda de Milo, cruza con gran danés y rescatado hace tres años de una situación de maltrato, comenzó en octubre de 2020, cuando saltó del auto de su dueña, Julieta Scaardino, en la zona de Bardas de la Isla Jordán. La mujer publicó sus fotos en toda la ciudad para dar con su ubicación y llevarlo nuevamente a su hogar, pero no tuvo éxito.

A partir de ese momento, ambas se pusieron en campaña para poder rescatar a Milo y comenzaron a visibilizar la situación en diferentes grupos de Facebook. Fue allí donde lograron dar con su dueña, quien contó que lo buscaba desde hace cinco meses y, hasta ese momento, no había tenido ni una sola pista sobre su paradero.

Milo Organizan importante operativo para rescatar a un perro atrapado en un islote

"Nosotras comenzamos a cruzar en kayak para verlo y dejarle comida. Cuando nos encontramos con Julieta, la dueña, fuimos con ella también y ahí lo pudo reconocer, es decir que no hay dudas que es su perro, pero es muy asustadizo y está desorientado, por lo que no hay forma de retenerlo. Se sumó mucha gente a la búsqueda y muchos lo vieron, pero no fue posible acercarse", comentó la proteccionista.

Además, Ivana detalló que en el operativo también está colaborando Natalia Larrosa, instructora canina de Cipolletti, quien les explicó que -luego de tanto tiempo lejos de casa- Milo no va a poder reconocer a su dueña hasta que la pueda tener cerca y olfatear, por lo que aún no pudieron tener contacto directo con él.

Milo está en un islote de gran tamaño y altos pastizales, razón por la cual las tareas para encontrarlo son muy complicadas. Cada tanto lo ven en la orilla, pero los encuentros son fugaces.

Milo Organizan importante operativo para rescatar a un perro atrapado en un islote

Milo fue rescatado de una leñera cipolela hace tres años. Sufrió maltrato animal y es muy asustadizo.

"Dejamos una manta que solía usar en su casa, una remera de Julieta y comida, para que vaya reconociendo y pueda quedarse ahí. La idea es acampar en el islote para poder atraparlo y llevarlo de nuevo a su hogar, antes de las lluvias pronosticadas para este fin de semana", agregó.

Sin embargo, ahora necesitan de manera urgente de la ayuda de alguien que tenga una lancha o una embarcación de características similares para poder transportar la jaula y, posteriormente, al perro. Es que, por sus grandes dimensiones, es necesario un lugar estable y gente experimentada para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Del increíble operativo también participan Marisel Jara, Julio Almaza y Mabella Carballo. A su vez, Pablo Bongiovani se sumó con su drone para rastrear a Milo entre los altos pastizales y poder llevar registro de sus movimientos.

Los vecinos solidarios contaron con la asistencia de Prefectura para cruzar en cada ocasión hacia el islote.

Milo Organizan importante operativo para rescatar a un perro atrapado en un islote