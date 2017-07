Venezuela volvió a ser un baño de sangre

En el estado Mérida se registró el mayor número de víctimas, donde hubo un total de cinco. Allí Eduardo Olave y Ángelo Yordano Méndez fueron asesinados en las inmediaciones del centro educativo Simón Rodríguez. Marcel Pereira e Iraldo José Gutiérrez, en tanto, murieron luego de ser atacados por colectivos. Un joven de 19 de años, cuya identidad no fue revelada, también perdió la vida en ese estado. En Sucre fue asesinado Ricardo Campos, dirigente juvenil de Acción Democrática, quien se manifestaba contra el gobierno cerca de su vivienda. Incluso el maratonista Luis Zambrano fue asesinado en Barquisimeto en el sector Obelisco. El deportista, no obstante, no formaba parte de las protestas contra la Asamblea que se hizo ayer.