Gaido y Figueroa entregaron equipamiento a los efectivos que serán parte de un operativo especial en los 36 kilómetros de paseo ribereño. Los detalles.

La Policía del Neuquén se prepara para comenzar un programa especial a orillas de los ríos Limay y Neuquén. El operativo Verano Seguro incluirá la presencia de 150 policías que recorrerán los 36 kilómetros del Paseo Costero en monopatines eléctricos y otros medios de movilidad.

Este jueves, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa encabezaron la entrega de indumentaria, equipamiento y monopatines eléctricos para los 150 efectivos policiales que participarán del operativo. Además, se entregaron 40 monopatines eléctricos y distintos elementos destinados a los destacamentos distribuidos en la zona costera de la ciudad.

“Una policía que enorgullece, una policía eficiente, una policía que todos tenemos el orgullo y siempre el agradecimiento de brindarnos la seguridad. Esta ciudad que crece, se desarrolla, esta provincia que es maravillosa, tener una policía de jerarquía como la que tenemos también es un orgullo nacional”, manifestó el intendente.

Subrayó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y el acompañamiento del municipio a través de inversiones destinadas a fortalecer el servicio policial: “la ciudad de Neuquén invierte, porque acompañamos al servicio, ese servicio incomparable que presta la policía en nuestra ciudad, con elementos necesarios, importantes e indispensables”.

Estuvieron presentes en el acto la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; el ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini; la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero; y el jefe de la policía provincial, Tomas Diaz Perez.

Innovación en seguridad

Gaido resaltó que Neuquén es la única ciudad del país en la que la policía contará con monopatines eléctricos para movilizarse. También señaló que se trata de una inversión fundamental para reforzar la seguridad en los 36 kilómetros del paseo costero y en los más de 300 kilómetros de bicisendas construidos en la ciudad.

“Llegó el verano. Llegó este momento tan lindo para la ciudad de Neuquén de disfrutar de los ríos Limay y Neuquén. Así que, ¿cómo no vamos a estar acompañándolos? Y también la indumentaria, que lo hacemos verano a verano”, expresó Gaido.

Por último, el intendente agradeció al gobernador por el acompañamiento a la ciudad y afirmó: “La ciudad de Neuquén está orgullosa de nuestra policía”.

Por su parte, el gobernador destacó la planificación y proyección realizada por la Municipalidad sobre los 36 kilómetros de costa de dos ríos, señalando que se trata de un espacio único donde la gente queda maravillada y va a disfrutar. En este sentido, subrayó que "es muy importante que la disfruten seguros y para esto trabajar en equipo, poder equipar a nuestra policía".

El mandatario provincial valoró la incorporación de monopatines, la presencia de la policía canina y el seguimiento permanente con drones a lo largo de toda la costa para cuidar a las familias.

Figueroa expresó su reconocimiento hacia la fuerza de seguridad por su labor en la ciudad y los resultados obtenidos en materia preventiva. "Estamos muy orgullosos de la policía que tenemos", sostuvo.

Trabajo en equipo para la seguridad

El gobernador remarcó que en cada lugar se valora el trabajo que realizan en Neuquén contra el narcomenudeo y la manera en que llevan adelante los procesos, lo que permitió disminuir los delitos en más de un 27%, sobre todo en la zona de la Confluencia.

Reiteró la relevancia de esta articulación institucional entre la provincia y la Municipalidad para fortalecer los controles durante la temporada estival. "Creo que los neuquinos vamos a poder disfrutar esta costa como nos merecemos", concluyó Figueroa tras destacar el aporte de los nuevos recursos tecnológicos y de movilidad para el despliegue operativo.

Pasqualini indicó que la entrega contempla indumentaria para los 150 efectivos que integrarán el operativo, 40 monopatines eléctricos para facilitar la movilidad y equipamiento destinado a los destacamentos ubicados en distintos sectores del paseo costero.

Detalló que se entregaron 150 unidades de cada prenda: chombas, bermudas, pares de zapatillas y de medias, además de gorras americanas.

“Estamos trabajando de manera conjunta con la policía de la provincia en el concepto de Verano Seguro en la ciudad de Neuquén. Sabemos que los neuquinos, neuquinas y turistas van al paseo costero de manera diaria, pasamos nuestros veranos ahí”, indicó.

Prevención para una ciudad turística

Además, adelantó que el 1 de diciembre se realizará el lanzamiento de la temporada de verano, con la incorporación de la totalidad del cuerpo de guardavidas y el equipamiento correspondiente. También participarán las áreas municipales de Movilidad y Espacios Verdes.

“En esta construcción de perfil de ciudad turística buscamos que nuestros paseos costeros tengan actividades culturales, deportivas y turísticas, pero en el marco de un verano seguro”, afirmó.

Por otro lado, Nicolini destacó el trabajo articulado que se realiza año tras año entre el gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén para fortalecer la prevención y la seguridad durante el verano.

“Cada verano se suma esta gran colaboración que efectúa la Municipalidad a nuestro personal policial con todo este equipamiento. Este año estamos particularmente contentos y muy agradecidos porque se va a sumar al patrullaje de las costas el nuevo equipamiento para el desplazamiento, que permitirá una mayor movilidad de nuestro personal”, expresó.

En ese sentido, explicó que los monopatines eléctricos permitirán ampliar la presencia policial y agilizar los recorridos, complementando las tareas que realizan los efectivos a pie, los bici policías, las motos, los móviles y la policía canina.

Nicolini también anunció que este viernes finalizará el curso de pilotos de drones de la policía provincial. A los 24 pilotos que ya integraban la fuerza se sumarán otros 38, que pasarán a formar parte del equipo encargado de operar la flota de drones.

Por último, agradeció a Gaido por la colaboración permanente con la policía y al gobernador por la confianza y la decisión de fortalecer las políticas de seguridad en toda la provincia.