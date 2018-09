"Vi cuando le rompió la boca de una piña"

“El partido se suspendió por faltas de garantías, entre otras cosas por la inoperancia policial. De hecho, uno de los proyectiles le pegó al segundo asistente en la ingle y no podía continuar. Del informe mucho no quiero adelantar pero va a haber varios expulsados, jugadores y gente de los cuerpos técnicos, entre ellos el preparador físico de Centenario, que justo lo vi que le pegó de atrás una piña al técnico de Alianza y le rompió la boca cuando estábamos entrando al vestuario”, reveló el árbitro Fernando Martínez a este diario.

El que también aportó una valiosa reflexión fue el presidente del colegio de árbitros, Carlos Escobar. “Me da mucha bronca e impotencia. La gente espera una semana para ver fútbol y pasa esto. El Tribunal se tiene que poner firme, si no va a seguir ocurriendo. Hay torneos comerciales que se juegan en la región donde se toman medidas ejemplares”, comparó.

"Primero el técnico de Alianza me partió la nariz de una piña y yo admito que reaccioné. De eso me arrepiento. Al árbitro se le escapó de las manos".Francisco Sánchez. El preparador físico de Centenario dio su versión.

"Me da mucha bronca e impotencia. El Tribunal tiene que ponerse firme y si hay que jugar sin público local, hacerlo. Pero de adentro también parte la violencia".Carlos Escobar. El presidente del colegio de árbitros y una interesante reflexión.

“Me arrepiento pero fue en respuesta a su agresión”

Por su parte, el principal implicado, Francisco Sánchez, profe de Cente, admitió su error pero aclaró que no fue él quien empezó la gresca y dijo haber respondido a otra agresión física. “Entré a separar y el técnico de ellos me golpeó, me fracturó la nariz de un trompazo. Reconozco que respondí a la agresión y de eso me arrepiento ahora en frío y no tendría problemas en pedir disculpas. Al árbitro se le fue de las manos, faltando dos minutos se armó una batalla campal y eso se trasladó a afuera”, argumentó sobre otra triste tarde de furia.